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Сын отца народов (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2013, Сын отца народов. Сезон 1. Серия 8
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал о Василии Сталине позволит проследить за удивительной судьбой самого известного «мажора» первой половины XX века и с разных сторон посмотреть на его жизнь, полную крутых поворотов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сын отца народов»