Сын отца народов (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал о Василии Сталине позволит проследить за удивительной судьбой самого известного «мажора» первой половины XX века и с разных сторон посмотреть на его жизнь, полную крутых поворотов.



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