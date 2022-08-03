Сын отца народов (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Сын отца народов
1-й сезон
1-я серия

Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал о Василии Сталине позволит проследить за удивительной судьбой самого известного «мажора» первой половины XX века и с разных сторон посмотреть на его жизнь, полную крутых поворотов.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

