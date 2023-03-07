Светлячок (сериал, 2017) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

Светлячок. Сезон 1. Серия 43
Светлячок (сериал, 2017) сезон 1 серия 43

2017, Firefly
Мелодрама, Комедия
Барыш - успешный и сторонящийся любви адвокат по бракоразводным процессам. Он уверен в том, что ничто в этой жизни не сможет его удивить. Аслы - жизнерадостная и умная девушка по прозвищу Светлячок, вынужденная работать водителем такси, чтобы помогать своей семье. После встречи друг с другом жизнь обоих изменится, начнётся история, полная приключений и любви.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
44 мин

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb