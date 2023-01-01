Сериал Светлячок смотреть онлайн

Сюжет

«Светлячок» — турецкий сериал о сумасшедшей любви адвоката и таксистки. Сечкин Оздемир в ромкоме от режиссера хитов «Ветреный» и «Назвала я ее Фериха».



Барыш — закоренелый холостяк и успешный адвокат по бракоразводным процессам. После случайной встречи с Аслы, жизнерадостной таксисткой, его мир переворачивается с ног на голову. Неожиданно для себя Барыш полностью отдается чувствам и пускается во все тяжкие вместе с возлюбленной. Между тем адвокату предстоит разобраться с одним из самых запутанных дел, а Аслы — решить проблемы в собственной семье. Будут ли готовы они пойти на жертвы ради своих чувств?



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