Светлячок (сериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Барыш - успешный и сторонящийся любви адвокат по бракоразводным процессам. Он уверен в том, что ничто в этой жизни не сможет его удивить. Аслы - жизнерадостная и умная девушка по прозвищу Светлячок, вынужденная работать водителем такси, чтобы помогать своей семье. После встречи друг с другом жизнь обоих изменится, начнётся история, полная приключений и любви.

