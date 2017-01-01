Светлячок. Сезон 1. Серия 29
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Светлячок
1-й сезон
29-я серия

Светлячок (сериал, 2017) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

8.92017, Firefly
Мелодрамы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Барыш - успешный и сторонящийся любви адвокат по бракоразводным процессам. Он уверен в том, что ничто в этой жизни не сможет его удивить. Аслы - жизнерадостная и умная девушка по прозвищу Светлячок, вынужденная работать водителем такси, чтобы помогать своей семье. После встречи друг с другом жизнь обоих изменится, начнётся история, полная приключений и любви.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb