Светлячок 1 сезон (Сериал 2017) смотреть онлайн
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О сериале
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В первом сезоне мы узнаем, как случайная встреча успешного адвоката с энергичной таксисткой переменит обоих. Барыш привык к одиночеству, и ему кажется, что в его жизни уже не будет ничего нового, но энергия и оптимизм Аслы озаряют его жизнь, подобно светлячку в темноте. Отношения между целеустремленным Барышем и жизнерадостной Аслы разворачиваются на фоне его самого запутанного дела. Невинная встреча быстро перерастает в глубокую привязанность, но вместе с ней приходят и опасности. Череда испытаний снова и снова проверяет на прочность отношения героев.
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Оздемир
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Нилай
Дениз
- СГАктриса
Седа
Гювен
- ДБАктёр
Дурул
Базан
- ШДАктриса
Шебнем
Диллигиль
- ГЧАктриса
Гёзде
Чигаджи
- ЧЧАктёр
Чары
Чытанак
- БТАктёр
Беркаи
Тулумбаджи
- АКАктриса
Алиджиа
Капудаг
- УЙАктёр
Умур
Йигит Ванлы
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Ерохин
- ИЕАктриса дубляжа
Ирина
Евтягина
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Ружейников