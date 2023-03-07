Девушка — водитель такси сводит с ума одинокого адвоката. Скорее начинайте смотреть «Светлячок» онлайн — 1 сезон турецкой романтической драмы доступен на нашем портале Wink!



В первом сезоне мы узнаем, как случайная встреча успешного адвоката с энергичной таксисткой переменит обоих. Барыш привык к одиночеству, и ему кажется, что в его жизни уже не будет ничего нового, но энергия и оптимизм Аслы озаряют его жизнь, подобно светлячку в темноте. Отношения между целеустремленным Барышем и жизнерадостной Аслы разворачиваются на фоне его самого запутанного дела. Невинная встреча быстро перерастает в глубокую привязанность, но вместе с ней приходят и опасности. Череда испытаний снова и снова проверяет на прочность отношения героев.



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