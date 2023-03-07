Светлячок (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
9.02017, Firefly
Мелодрама, Комедия18+
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О сериале
Барыш - успешный и сторонящийся любви адвокат по бракоразводным процессам. Он уверен в том, что ничто в этой жизни не сможет его удивить. Аслы - жизнерадостная и умная девушка по прозвищу Светлячок, вынужденная работать водителем такси, чтобы помогать своей семье. После встречи друг с другом жизнь обоих изменится, начнётся история, полная приключений и любви.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СОАктёр
Сечкин
Оздемир
- НДАктриса
Нилай
Дениз
- СГАктриса
Седа
Гювен
- ДБАктёр
Дурул
Базан
- ШДАктриса
Шебнем
Диллигиль
- ГЧАктриса
Гёзде
Чигаджи
- ЧЧАктёр
Чары
Чытанак
- БТАктёр
Беркаи
Тулумбаджи
- АКАктриса
Алиджиа
Капудаг
- УЙАктёр
Умур
Йигит Ванлы
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Ерохин
- ИЕАктриса дубляжа
Ирина
Евтягина
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Ружейников