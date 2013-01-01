Сваты (сериал, 2013) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн
9.42013, Сваты. Сезон 6. Серия 5
Комедия16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Маша и Максим собираются в долгую командировку, а их родители погружены в житейские проблемы. Жизнь идет своим чередом. Ольга Николаевна устраивает жизнь с Александром Берковичем. Митяй и Лариса ждут еще одного ребенка. Иван Степанович хочет начать свой бизнес по продаже цветов, не может найти подходящего покупателя и случайно погружается в дела государственной важности. Женя, Никита и Вика поступают в новую школу под бдительным надзором бабушек и дедушки.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик