Сваты (сериал, 2013) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Маша и Максим собираются в долгую командировку, а их родители погружены в житейские проблемы. Жизнь идет своим чередом. Ольга Николаевна устраивает жизнь с Александром Берковичем. Митяй и Лариса ждут еще одного ребенка. Иван Степанович хочет начать свой бизнес по продаже цветов, не может найти подходящего покупателя и случайно погружается в дела государственной важности. Женя, Никита и Вика поступают в новую школу под бдительным надзором бабушек и дедушки.

