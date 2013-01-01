Сваты (сериал, 2013) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

Маша и Максим собираются в долгую командировку, а их родители погружены в житейские проблемы. Жизнь идет своим чередом. Ольга Николаевна устраивает жизнь с Александром Берковичем. Митяй и Лариса ждут еще одного ребенка. Иван Степанович хочет начать свой бизнес по продаже цветов, не может найти подходящего покупателя и случайно погружается в дела государственной важности. Женя, Никита и Вика поступают в новую школу под бдительным надзором бабушек и дедушки.



Сериал Сваты 6 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.