Сваты. Сезон 6. Серия 1
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Сваты (сериал, 2013) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

9.42013, Сваты. Сезон 6. Серия 1
Комедия18+

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О сериале

Маша и Максим собираются в долгую командировку, а их родители погружены в житейские проблемы. Жизнь идет своим чередом. Ольга Николаевна устраивает жизнь с Александром Берковичем. Митяй и Лариса ждут еще одного ребенка. Иван Степанович хочет начать свой бизнес по продаже цветов, не может найти подходящего покупателя и случайно погружается в дела государственной важности. Женя, Никита и Вика поступают в новую школу под бдительным надзором бабушек и дедушки.

Страна
Украина
Жанр
Комедия
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb