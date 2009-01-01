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Сваты (сериал, 2009) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

9.72009, Сваты. Сезон 3. Серия 11
Комедия16+

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О сериале

Обычная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом или его женой. И вот, родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотром родителей мамы (типичные сельские жители), и папы (напротив, типичные городские).

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Страна
Украина
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.3 IMDb