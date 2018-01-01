Сваты (сериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн

Обычная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом или его женой. И вот, родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотром родителей мамы (типичные сельские жители), и папы (напротив, типичные городские).

