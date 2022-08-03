Начало истории о семьях Ковалевых и Будько, которым приходится присматривать за общей внучкой, пока их дети уехали в отпуск. Максим и Маша уезжают в Италию отдохнуть и планируют оставить свою дочь, пятилетнюю Женю, под присмотром бабушки и дедушки. Сначала они хотят позвать родителей Максима, но те слишком заняты. Потом звонят родителям Маши, но и у тех куча дел. Позже, правда, и те и другие решают, что внучка важнее работы, и приезжают одновременно. Вот только незадача: родители Маши и родители Максима друг друга на дух не переносят.

