Сваты (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.42008, Сваты. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+
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О сериале
Начало истории о семьях Ковалевых и Будько, которым приходится присматривать за общей внучкой, пока их дети уехали в отпуск. Максим и Маша уезжают в Италию отдохнуть и планируют оставить свою дочь, пятилетнюю Женю, под присмотром бабушки и дедушки. Сначала они хотят позвать родителей Максима, но те слишком заняты. Потом звонят родителям Маши, но и у тех куча дел. Позже, правда, и те и другие решают, что внучка важнее работы, и приезжают одновременно. Вот только незадача: родители Маши и родители Максима друг друга на дух не переносят.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актриса
Инна
Королёва
- Актёр
Алексей
Дмитриев
- СДАктёр
Станислав
Дьяченко
- ДРАктёр
Денис
Роднянский
- ВТАктёр
Владимир
Турчинский
- УИАктриса
Ульяна
Иващенко
- АЯСценарист
Андрей
Яковлев
- ДГХудожник
Дмитрий
Гарбуз
- СНХудожник
Сергей
Назаров
- ЮКОператор
Юрий
Казаков
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик