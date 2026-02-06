Суперниндзя. Дети. Сезон 1. Серия 11
Wink
Детям
Суперниндзя. Дети
1-й сезон
11-я серия
9.42024, Суперниндзя. Дети. Сезон 1. Серия 11
Реалити - шоу12+
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Суперниндзя. Дети (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Детская версия спортивного экстрим-шоу, в котором участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск