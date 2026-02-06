WinkДетямСуперниндзя. Дети1-й сезон11-я серия
9.42024, Суперниндзя. Дети. Сезон 1. Серия 11
Реалити - шоу12+
Серия в подписке «Wink Дети»
Суперниндзя. Дети (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
- 12+129 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 1
- 12+122 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 2
- 12+134 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 3
- 12+122 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 4
- 12+118 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 5
- 12+110 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 6
- 12+127 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 7
- 12+133 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 8
- 12+123 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 9
- 12+178 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 10
- 12+41 мин
Суперниндзя. Дети
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Детская версия спортивного экстрим-шоу, в котором участники борются за приз, проходя сложнейшую полосу препятствий.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
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