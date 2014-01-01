Сучья война (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

«Сучьей войной» называют безжалостное противостояние между тюремными заключенными которое длилось десять лет - с середины сороковых до середины пятидесятых годов прошлого столетия. Осужденные за уголовные преступления разделились на два противоборствующих лагеря. По одну сторону баррикад находились «воры в законе», которые привыкли жить «по понятиям» и ни при каких обстоятельствах не вступать в переговоры с представителями власти. А с другой стороны были «суки» - заключенные, которые раскаялись в совершении преступления, искренне хотели исправиться.

