Сучья война (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.12014, Сучья война. Серия 7
Военный, Исторический16+
О сериале
«Сучьей войной» называют безжалостное противостояние между тюремными заключенными которое длилось десять лет - с середины сороковых до середины пятидесятых годов прошлого столетия. Осужденные за уголовные преступления разделились на два противоборствующих лагеря. По одну сторону баррикад находились «воры в законе», которые привыкли жить «по понятиям» и ни при каких обстоятельствах не вступать в переговоры с представителями власти. А с другой стороны были «суки» - заключенные, которые раскаялись в совершении преступления, искренне хотели исправиться.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- НБРежиссёр
Николай
Борц
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актриса
Карина
Андоленко
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- ПУАктриса
Полина
Уварова
- Актриса
Василиса
Немцова
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- Актёр
Константин
Юшкевич
- АИАктёр
Андрей
Иванов
- ЯИАктриса
Янина
Исаичкина
- АПАктриса
Анастасия
Привалова
- ИАСценарист
Игорь
Агеев
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НХПродюсер
Наталия
Харыбина
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- ИМПродюсер
Илья
Макаров
- ИАХудожник
Илья
Амурский
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- АДОператор
Александр
Демидов
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Одаховский