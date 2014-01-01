#Sтуденты (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
5.72014, #Sтуденты. Сезон 1. Серия 1
Комедии16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Знакомые персонажи любого вуза: алчный ректор, девушка, в которую влюблен весь курс, помешанные на компьютерных играх «гики», дружинники, переоценивающие значимость своей работы, самоуверенные пятикурсников и многие другие.
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Информация
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ИАРежиссёр
Илья
Аксенов
- Актёр
Александр
Коротков
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АФАктёр
Алексей
Финаев-Николотов
- АСАктёр
Артём
Соловьев
- ДПАктёр
Дмитрий
Потемкин
- ИЧАктриса
Ирина
Чеснокова
- КЛАктёр
Кирилл
Легай
- НЛАктёр
Никита
Лобанов
- ФЛАктёр
Филипп
Лебедев
- Сценарист
Александр
Коротков
- КЛСценарист
Кирилл
Легай
- ДПСценарист
Дмитрий
Потемкин
- АВСценарист
Александр
Виниченко
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ИЗПродюсер
Игорь
Зотов
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- ААХудожница
Анна
Андреева
- АБХудожница
Анастасия
Баталова
- ДУХудожник
Дмитрий
Уханов
- ВГМонтажёр
Владислав
Гаитов
- БКОператор
Борис
Кирисенко
- ЯШОператор
Ян
Шевцов