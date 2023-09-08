Страйк (сериал, 2022) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Корморан Страйк расследует загадочное исчезновение, произошедшее более 50 лет назад. Экранизация детектива Джоан Роулинг «Дурная кровь» — сериал «Страйк», 3 сезон, уже появился на нашем сервисе Wink. Корморан навещает свою смертельно больную тетушку в Корнуолле, где встречает Анну, отчаявшуюся женщину со сложным прошлым. Она умоляет Страйка расследовать дело своей матери Марго, которая пропала в 70-х годах. Среди вероятных виновников — печально известный убийца Деннис Крид, так и не признавшийся в преступлении. Хотя работа кажется Страйку почти безнадежной, он соглашается. Вместе с Робин он приступает к расследованию, во время которого детективам откроется немало тайн. Что же на самом деле случилось с Марго, расскажет сериал «Страйк» — 3 сезон смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
- СТРежиссёр
Сьюзэн
Талли
- ЧСРежиссёр
Чарльз
Стёрридж
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- КЛАктёр
Керр
Логан
- ДГАктёр
Джек
Гринлис
- ККАктриса
Кристина
Коул
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- ССАктриса
Сара
Суини
- СОАктёр
Сэмюэль
Оутли
- ЙРАктёр
Йен
Редфорд
- НОАктриса
Наташа
О’Кифф
- ТЭСценарист
Том
Эдж
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- РКПродюсер
Рут
Кэнли-Леттс
- Продюсер
Дж.К.
Роулинг
- ККХудожница
Клер
Кенни
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ТНОператор
Томаш
Наумюк
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский мл.
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски