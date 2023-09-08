Корморан Страйк расследует загадочное исчезновение, произошедшее более 50 лет назад. Экранизация детектива Джоан Роулинг «Дурная кровь» — сериал «Страйк», 3 сезон, уже появился на нашем сервисе Wink. Корморан навещает свою смертельно больную тетушку в Корнуолле, где встречает Анну, отчаявшуюся женщину со сложным прошлым. Она умоляет Страйка расследовать дело своей матери Марго, которая пропала в 70-х годах. Среди вероятных виновников — печально известный убийца Деннис Крид, так и не признавшийся в преступлении. Хотя работа кажется Страйку почти безнадежной, он соглашается. Вместе с Робин он приступает к расследованию, во время которого детективам откроется немало тайн. Что же на самом деле случилось с Марго, расскажет сериал «Страйк» — 3 сезон смотреть онлайн можно на Wink.

