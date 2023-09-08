Дурная кровь. Часть 1
Wink
Сериалы
Страйк
3-й сезон
Дурная кровь. Часть 1
9.12022, Strike
Детектив, Триллер18+
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Страйк (сериал, 2022) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

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О сериале

Корморан Страйк расследует загадочное исчезновение, произошедшее более 50 лет назад. Экранизация детектива Джоан Роулинг «Дурная кровь» — сериал «Страйк», 3 сезон, уже появился на нашем сервисе Wink. Корморан навещает свою смертельно больную тетушку в Корнуолле, где встречает Анну, отчаявшуюся женщину со сложным прошлым. Она умоляет Страйка расследовать дело своей матери Марго, которая пропала в 70-х годах. Среди вероятных виновников — печально известный убийца Деннис Крид, так и не признавшийся в преступлении. Хотя работа кажется Страйку почти безнадежной, он соглашается. Вместе с Робин он приступает к расследованию, во время которого детективам откроется немало тайн. Что же на самом деле случилось с Марго, расскажет сериал «Страйк» — 3 сезон смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страйк»