Срок давности (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Учительница Александра счастлива с мужем Антоном и дочкой Машей, она любит свою работу, жизнь ее омрачена только нехваткой денег и нелюбовью свекрови. Когда у Антона начинаются проблемы на работе, Александра, чтобы помочь мужу, устраивается репетитором в богатую семью.



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