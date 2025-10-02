Спросите медсестру (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Спросите медсестру. Сезон 1. Серия 5
Валерия — талантливый врач-реаниматолог. Работа в престижной столичной клинике, планы дочери на поступление в вуз, роман с главврачом… Все это рушится, когда Валерия, спасая наркозависимую девочку от передозировки, идет на крайние меры и терпит неудачу. Отец девочки, влиятельный человек Ревзин, лишает Валерию права практиковать в качестве врача и даже готов — око за око — навредить ее дочери. Валерия вынуждена уехать в Петрозаводск и устроиться в больницу обычной медсестрой, использовав свой диплом об окончании медучилища. Ее задача — неприметно работать, не выдавая своих врачебных навыков и не привлекая внимания, а цель — спасти дочь…

