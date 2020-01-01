Соммердаль (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
Дэн пытается начать новую жизнь после окончательного расставания с Марианной, тем временем Отто по кличке Король оказывается на свободе. В Хельсингёре вновь неспокойно, а значит пора смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года ищите в подписке Amediateka. 4 сезон уже на Wink!
В продолжении скандинавского детектива Дэн Соммердаль живет на лодке и встречается с Йозефиной. Кажется, он не держит зла на Марианну и Флемминга и вовсю готовится стать дедушкой. Но Хельсингёр не обходится без происшествий, поэтому вскоре всем троим приходится взяться за новое дело. Погибла винодел Беатрис Вернер — он задохнулась углекислым газом, выделяющимся при ферментации вина. Перед этим кто-то закрыл ее в погребе и выключил вентиляцию. У полиции сразу же появляется несколько подозреваемых из ближайшего окружения погибшей. В разгар расследования Дэн узнает, что его давнего врага Отто отпустили за недостатком улик, но детектив не готов сдаваться и признавать свое поражение в схватке с печально известным Королем.
С какими препятствиями предстоит столкнуться героям и смогут ли они поддержать друг друга, несмотря на разногласия, можно узнать, если смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года уже доступен в подписке Amediateka. Не пропустите 4 сезон на Wink.
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- КМРежиссёр
Карстен
Миллеруп
- ККРежиссёр
Кеннет
Кайнц
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ДКРежиссёр
Дэниэл
Краг-Якобсен
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- АБАктёр
Андре
Бабикян
- ЛДАктриса
Лаура
Драсбек
- Актриса
Лотта
Андерсен
- МСАктриса
Майбритт
Саэренс
- ПГАктёр
Петер
Ганцлер
- КРАктёр
Курт
Равн
- НВСценарист
Нанна
Вест
- АШПродюсер
Анника
Шмидт
- ЭСПродюсер
Эмили
Стин
- ШГХудожник
Шарлотта
Гарнов
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЭМХудожник
Эсбен
Мурье
- ЭКОперато�р
Эрик
Кресс
- ЙТОператор
Йеспер
Тёффнер
- ЙККомпозитор
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