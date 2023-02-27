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Соммердаль
2-й сезон

Соммердаль (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

8.52021, The Sommerdahl Murders 8 серий
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Дэн Соммердаль пытается залатать отношения с женой Марианной, но этому мешает загадочное убийство музыканта. Напряженная семейная драма и захватывающий детектив ждет вас во 2 сезоне. Смотрите 2 сезон сериала «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.

Второй сезон начинается там, где закончился первый. После крупной ссоры Дэну и Марианне Соммердалям все еще приходится работать вместе. Дэн твердо намерен доказать жене, что готов измениться, взять отпуск и больше времени посвящать семье. Но Марианна избегает разговоров на личные темы, а в Хельсингёре — очередная таинственная смерть. На местном кладбище найдено тело Джимми Расмуссона, известного рок-музыканта, приехавшего в родной город, чтобы дать концерт со своей старой группой Brothers. Он умер, сильно ударившись головой о надгробие могилы родителей. Под подозрение попадают все члены группы, включая Антона, брата погибшего. Лина, старый менеджер Brothers, тоже что-то скрывает от полиции.

Кто на самом деле замешан в трагедии и смогут ли Дэн и Марианна спасти свою семью, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Соммердаль» в подписке Amediateka.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соммердаль»