Дэн Соммердаль пытается залатать отношения с женой Марианной, но этому мешает загадочное убийство музыканта. Напряженная семейная драма и захватывающий детектив ждет вас во 2 сезоне: смотреть «Соммердаль», сериал 2020 года, можно на Wink в подписке Amediateka.



Второй сезон начинается там, где закончился первый. После крупной ссоры Дэну и Марианне Соммердалям все еще приходится работать вместе. Дэн твердо намерен доказать жене, что готов измениться, взять отпуск и больше времени посвящать семье. Но Марианна избегает разговоров на личные темы, а в Хельсингёре — очередная таинственная смерть. На местном кладбище найдено тело Джимми Расмуссона, известного рок-музыканта, приехавшего в родной город, чтобы дать концерт со своей старой группой Brothers. Он умер, сильно ударившись головой о надгробие могилы родителей. Под подозрение попадают все члены группы, включая Антона, брата погибшего. Лина, старый менеджер Brothers, тоже что-то скрывает от полиции.



Кто на самом деле замешан в трагедии и смогут ли Дэн и Марианна спасти свою семью, вы узнаете, когда будете смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года уже доступен в подписке Amediateka. Включайте 2 сезон прямо сейчас!

