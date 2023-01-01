Соммердаль
Wink
Сериалы
Соммердаль
8.52020, The Sommerdahl Murders 6 сезонов
Драмы, Криминал18+
Супруги-детективы начинают новое расследование как раз в тот момент, когда муж узнает об измене жены. Популярный детективный сериал из Дании
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Соммердаль (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Полицейский процедурал и семейная драма смешались в одном датском сериале о муже и жене, которые расследуют убийства. Дэн Соммердаль — детектив в датском городе Хельсингёр. Его жена Марианна тоже работает в полиции — криминалисткой. Вечеринку по случаю 25-летней годовщины их брака прерывает выплывшее на берег тело неизвестной женщины. Это мигрантка из России, недавно родившая ребенка. Пока полиция ищет младенца и пытается разобраться в произошедшем, Дэн застает Марианну с другим мужчиной. Помешают ли семейные ссоры их карьере, узнаете онлайн из сериала «Соммердаль», посмотрев его в видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соммердаль»

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