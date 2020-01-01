Соммердаль. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Соммердаль
1-й сезон
3-я серия
8.52020, The Sommerdahl Murders
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Соммердаль (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Датский детективный сериал «Соммердаль» знакомит с Дэном Соммердалем, увлеченным сыщиком, который известен способностью раскрывать самые сложные дела. Оставайтесь на Wink, чтобы наблюдать за ходом его расследований и семейной драмой, разыгравшейся в 1 сезоне, — смотреть «Соммердаль», сериал 2020 года, можно на Wink в подписке Amediateka.

Первый сезон начинается в доме детектива Дэна Соммердаля, где он празднует семейную годовщину вместе с женой Марианной. Посреди застолья его вызывают на новое дело, и он отправляется на место преступления. Убита русская женщина, тело найдено на пляже. Вскоре выясняется, что погибшая была беременна, и есть вероятность, что ребенок еще жив. У Соммердаля есть лишь 24 часа для того, чтобы отыскать преступника и, возможно, младенца. Найти зацепки ему помогает жена, криминалист по профессии. Дэн ревнует ее к своему лучшему другу Флеммингу Торпу, но как бы сложно им ни было разобраться между собой, это не должно повлиять на результаты работы.

Сможет ли Соммердаль спасти брак и раскрыть дело? Узнаете, если будете смотреть «Соммердаль», сериал 2020 года, — 1 сезон доступен в хорошем качестве на Wink в подписке Amediateka.

Сериал Соммердаль 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соммердаль»