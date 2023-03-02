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Соммердаль
3-й сезон

Соммердаль (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

8.52022, The Sommerdahl Murders 8 серий
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Кажется, что семья Соммердалей разрушена окончательно: Дэн знает, что Марианна изменила ему с Флеммингом, и впал в глубокую депрессию из-за смерти матери. В 3 сезоне все тайное станет явным. Смотрите 3 сезон сериала «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.

В третьем сезоне Дэн все еще живет в доме с Марианной, хотя и спит на диване в гостиной. Он никак не может решиться похоронить урну с прахом матери и страдает от кошмаров о детстве. Марианна жалеет мужа, но ее роман с Флеммингом в самом разгаре. Хотя Дэн знает, что его жена и близкий друг когда-то провели вместе ночь, он не в курсе, что их отношения продолжаются. Марианна готовится рассказать об этом мужу, но Хельсингёр потрясает новое убийство. Жертвой стал Карстон Хенсон. Семья погибшего утверждает, что ему никто не желал зла, однако у соседей может быть другое мнение.

Наблюдать за сложными отношениями Дэна, Марианны и Флемминга, которые раскрывают убийства, даже несмотря на катастрофу в личной жизни, вы сможете, когда будете смотреть «Соммердаль» в подписке Amediateka.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соммердаль»