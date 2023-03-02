Соммердаль (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Кажется, что семья Соммердалей разрушена окончательно: Дэн знает, что Марианна изменила ему с Флеммингом, и впал в глубокую депрессию из-за смерти матери. В 3 сезоне все тайное станет явным, а последствия этого вы увидите, когда будете смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года онлайн можно найти на Wink в подписке Amediateka.
В третьем сезоне Дэн все еще живет в доме с Марианной, хотя и спит на диване в гостиной. Он никак не может решиться похоронить урну с прахом матери и страдает от кошмаров о детстве. Марианна жалеет мужа, но ее роман с Флеммингом в самом разгаре. Хотя Дэн знает, что его жена и близкий друг когда-то провели вместе ночь, он не в курсе, что их отношения продолжаются. Марианна готовится рассказать об этом мужу, но Хельсингёр потрясает новое убийство. Жертвой стал Карстон Хенсон. Семья погибшего утверждает, что ему никто не желал зла, однако у соседей может быть другое мнение.
Наблюдать за сложными отношениями Дэна, Марианны и Флемминга, которые раскрывают убийства, даже несмотря на катастрофу в личной жизни, вы сможете, когда будете смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года есть в подписке Amediateka. 3 сезон уже ждет вас на Wink.
Рейтинг
- КМРежиссёр
Карстен
Миллеруп
- ККРежиссёр
Кеннет
Кайнц
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ДКРежиссёр
Дэниэл
Краг-Якобсен
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- АБАктёр
Андре
Бабикян
- ЛДАктриса
Лаура
Драсбек
- Актриса
Лотта
Андерсен
- МСАктриса
Майбритт
Саэренс
- ПГАктёр
Петер
Ганцлер
- КРАктёр
Курт
Равн
- НВСценарист
Нанна
Вест
- АШПродюсер
Анника
Шмидт
- ЭСПродюсер
Эмили
Стин
- ШГХудожник
Шарлотта
Гарнов
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЭМХудожник
Эсбен
Мурье
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ЙТОператор
Йеспер
Тёффнер
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос