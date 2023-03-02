Соммердаль (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Кажется, что семья Соммердалей разрушена окончательно: Дэн знает, что Марианна изменила ему с Флеммингом, и впал в глубокую депрессию из-за смерти матери. В 3 сезоне все тайное станет явным, а последствия этого вы увидите, когда будете смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года онлайн можно найти на Wink в подписке Amediateka.



В третьем сезоне Дэн все еще живет в доме с Марианной, хотя и спит на диване в гостиной. Он никак не может решиться похоронить урну с прахом матери и страдает от кошмаров о детстве. Марианна жалеет мужа, но ее роман с Флеммингом в самом разгаре. Хотя Дэн знает, что его жена и близкий друг когда-то провели вместе ночь, он не в курсе, что их отношения продолжаются. Марианна готовится рассказать об этом мужу, но Хельсингёр потрясает новое убийство. Жертвой стал Карстон Хенсон. Семья погибшего утверждает, что ему никто не желал зла, однако у соседей может быть другое мнение.



Наблюдать за сложными отношениями Дэна, Марианны и Флемминга, которые раскрывают убийства, даже несмотря на катастрофу в личной жизни, вы сможете, когда будете смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года есть в подписке Amediateka. 3 сезон уже ждет вас на Wink.



