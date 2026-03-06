WinkСериалыСоммердаль7-й сезон
Соммердаль (сериал, 2020) сезон 7 смотреть онлайн
8.52020, The Sommerdahl Murders 1 серия
Драма, Криминал18+
Супруги-детективы начинают новое расследование как раз в тот момент, когда муж узнает об измене жены. Популярный детективный сериал из Дании
Контент станет доступным 16.03.2026
О сериале
Полицейский процедурал и семейная драма смешались в одном датском сериале о муже и жене, которые расследуют убийства. Дэн Соммердаль — детектив в датском городе Хельсингёр. Его жена Марианна тоже работает в полиции — криминалисткой. Вечеринку по случаю 25-летней годовщины их брака прерывает выплывшее на берег тело неизвестной женщины. Это мигрантка из России, недавно родившая ребенка. Пока полиция ищет младенца и пытается разобраться в произошедшем, Дэн застает Марианну с другим мужчиной. Помешают ли семейные ссоры их карьере, узнаете онлайн из сериала «Соммердаль». Смотрите сериал «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КМРежиссёр
Карстен
Миллеруп
- ККРежиссёр
Кеннет
Кайнц
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ДКРежиссёр
Дэниэл
Краг-Якобсен
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- АБАктёр
Андре
Бабикян
- ЛДАктриса
Лаура
Драсбек
- Актриса
Лотта
Андерсен
- МСАктриса
Майбритт
Саэренс
- ПГАктёр
Петер
Ганцлер
- КРАктёр
Курт
Равн
- НВСценарист
Нанна
Вест
- АШПродюсер
Анника
Шмидт
- ЭСПродюсер
Эмили
Стин
- ШГХудожник
Шарлотта
Гарнов
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЭМХудожник
Эсбен
Мурье
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ЙТОператор
Йеспер
Тёффнер
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос