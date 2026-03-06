Соммердаль. Сезон 7
Wink
Сериалы
Соммердаль
7-й сезон

Соммердаль (сериал, 2020) сезон 7 смотреть онлайн

8.52020, The Sommerdahl Murders 1 серия
Драма, Криминал18+
Супруги-детективы начинают новое расследование как раз в тот момент, когда муж узнает об измене жены. Популярный детективный сериал из Дании

Контент станет доступным 16.03.2026

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Полицейский процедурал и семейная драма смешались в одном датском сериале о муже и жене, которые расследуют убийства. Дэн Соммердаль — детектив в датском городе Хельсингёр. Его жена Марианна тоже работает в полиции — криминалисткой. Вечеринку по случаю 25-летней годовщины их брака прерывает выплывшее на берег тело неизвестной женщины. Это мигрантка из России, недавно родившая ребенка. Пока полиция ищет младенца и пытается разобраться в произошедшем, Дэн застает Марианну с другим мужчиной. Помешают ли семейные ссоры их карьере, узнаете онлайн из сериала «Соммердаль». Смотрите сериал «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соммердаль»