Соммердаль (сериал, 2020) сезон 7 смотреть онлайн

Полицейский процедурал и семейная драма смешались в одном датском сериале о муже и жене, которые расследуют убийства. Дэн Соммердаль — детектив в датском городе Хельсингёр. Его жена Марианна тоже работает в полиции — криминалисткой. Вечеринку по случаю 25-летней годовщины их брака прерывает выплывшее на берег тело неизвестной женщины. Это мигрантка из России, недавно родившая ребенка. Пока полиция ищет младенца и пытается разобраться в произошедшем, Дэн застает Марианну с другим мужчиной. Помешают ли семейные ссоры их карьере, узнаете онлайн из сериала «Соммердаль». Смотрите сериал «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.

