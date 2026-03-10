Соммердаль (сериал, 2020) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Дэн Соммердаль переживает тяжелое расставание с Жозефиной и расследует новые убийства. Сможет ли он найти баланс между работой и личной жизнью, расскажет сериал «Соммердаль». 7 сезон детектива о преступлениях в приморcком городе доступен в подписке Amediateka.
События седьмого сезона разворачиваются спустя четыре месяца после того, как Жозефина бросила Дэна Соммердаля прямо перед свадьбой и уехала в Швецию. Чтобы зализать душевные раны, Дэн переезжает в пристройку у дома Марианны и Флемминга, мечтая о возвращении бывшей невесты. Однако он не один, кому нужна крыша над головой, и вскоре количество жильцов в доме начинает расти. Тем временем в Хельсингёре происходят новые убийства, а шеф полиции мечтает модернизировать участок.
Чтобы узнать, с какими тайнами столкнутся Дэн, Марианна и Флемминг на этот раз, смотрите 7 сезон сериала «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- КМРежиссёр
Карстен
Миллеруп
- ККРежиссёр
Кеннет
Кайнц
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ДКРежиссёр
Дэниэл
Краг-Якобсен
- ПМАктёр
Петер
Мюгинд
- АБАктёр
Андре
Бабикян
- ЛДАктриса
Лаура
Драсбек
- Актриса
Лотта
Андерсен
- МСАктриса
Майбритт
Саэренс
- ПГАктёр
Петер
Ганцлер
- КРАктёр
Курт
Равн
- НВСценарист
Нанна
Вест
- АШПродюсер
Анника
Шмидт
- ЭСПродюсер
Эмили
Стин
- ШГХудожник
Шарлотта
Гарнов
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЭМХудожник
Эсбен
Мурье
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ЙТОператор
Йеспер
Тёффнер
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос