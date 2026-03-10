Соммердаль. Сезон 7. Серия 2
Wink
Сериалы
Соммердаль
7-й сезон
2-я серия
8.52020, The Sommerdahl Murders
Драма, Детектив18+
Супруги-детективы начинают новое расследование как раз в тот момент, когда муж узнает об измене жены. Популярный детективный сериал из Дании
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Соммердаль (сериал, 2020) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Дэн Соммердаль переживает тяжелое расставание с Жозефиной и расследует новые убийства. Сможет ли он найти баланс между работой и личной жизнью, расскажет сериал «Соммердаль». 7 сезон детектива о преступлениях в приморcком городе доступен в подписке Amediateka.

События седьмого сезона разворачиваются спустя четыре месяца после того, как Жозефина бросила Дэна Соммердаля прямо перед свадьбой и уехала в Швецию. Чтобы зализать душевные раны, Дэн переезжает в пристройку у дома Марианны и Флемминга, мечтая о возвращении бывшей невесты. Однако он не один, кому нужна крыша над головой, и вскоре количество жильцов в доме начинает расти. Тем временем в Хельсингёре происходят новые убийства, а шеф полиции мечтает модернизировать участок.

Чтобы узнать, с какими тайнами столкнутся Дэн, Марианна и Флемминг на этот раз, смотрите 7 сезон сериала «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соммердаль»