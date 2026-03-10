Дэн Соммердаль переживает тяжелое расставание с Жозефиной и расследует новые убийства. Сможет ли он найти баланс между работой и личной жизнью, расскажет сериал «Соммердаль». 7 сезон детектива о преступлениях в приморcком городе доступен в подписке Amediateka.



События седьмого сезона разворачиваются спустя четыре месяца после того, как Жозефина бросила Дэна Соммердаля прямо перед свадьбой и уехала в Швецию. Чтобы зализать душевные раны, Дэн переезжает в пристройку у дома Марианны и Флемминга, мечтая о возвращении бывшей невесты. Однако он не один, кому нужна крыша над головой, и вскоре количество жильцов в доме начинает расти. Тем временем в Хельсингёре происходят новые убийства, а шеф полиции мечтает модернизировать участок.



Чтобы узнать, с какими тайнами столкнутся Дэн, Марианна и Флемминг на этот раз, смотрите 7 сезон сериала «Соммердаль» в подписке Amediateka на Wink.

