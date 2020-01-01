Соммердаль (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Датский детективный сериал «Соммердаль» знакомит с Дэном Соммердалем, увлеченным сыщиком, который известен способностью раскрывать самые сложные дела. Оставайтесь на Wink, чтобы наблюдать за ходом его расследований и семейной драмой, разыгравшейся в 1 сезоне, — смотреть «Соммердаль», сериал 2020 года, можно на Wink в подписке Amediateka.



Первый сезон начинается в доме детектива Дэна Соммердаля, где он празднует семейную годовщину вместе с женой Марианной. Посреди застолья его вызывают на новое дело, и он отправляется на место преступления. Убита русская женщина, тело найдено на пляже. Вскоре выясняется, что погибшая была беременна, и есть вероятность, что ребенок еще жив. У Соммердаля есть лишь 24 часа для того, чтобы отыскать преступника и, возможно, младенца. Найти зацепки ему помогает жена, криминалист по профессии. Дэн ревнует ее к своему лучшему другу Флеммингу Торпу, но как бы сложно им ни было разобраться между собой, это не должно повлиять на результаты работы.



Сможет ли Соммердаль спасти брак и раскрыть дело? Узнаете, если будете смотреть «Соммердаль», сериал 2020 года, — 1 сезон доступен в хорошем качестве на Wink в подписке Amediateka.





Сериал Соммердаль 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.