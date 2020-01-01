Соммердаль. Сезон 4. Серия 6
Wink
Сериалы
Соммердаль
4-й сезон
6-я серия
8.52020, Sommerdahl
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Соммердаль (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон

О сериале

Дэн пытается начать новую жизнь после окончательного расставания с Марианной, тем временем Отто по кличке Король оказывается на свободе. В Хельсингёре вновь неспокойно, а значит пора смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года ищите в подписке Amediateka. 4 сезон уже на Wink!

В продолжении скандинавского детектива Дэн Соммердаль живет на лодке и встречается с Йозефиной. Кажется, он не держит зла на Марианну и Флемминга и вовсю готовится стать дедушкой. Но Хельсингёр не обходится без происшествий, поэтому вскоре всем троим приходится взяться за новое дело. Погибла винодел Беатрис Вернер — он задохнулась углекислым газом, выделяющимся при ферментации вина. Перед этим кто-то закрыл ее в погребе и выключил вентиляцию. У полиции сразу же появляется несколько подозреваемых из ближайшего окружения погибшей. В разгар расследования Дэн узнает, что его давнего врага Отто отпустили за недостатком улик, но детектив не готов сдаваться и признавать свое поражение в схватке с печально известным Королем.

С какими препятствиями предстоит столкнуться героям и смогут ли они поддержать друг друга, несмотря на разногласия, можно узнать, если смотреть «Соммердаль» — сериал 2020 года уже доступен в подписке Amediateka. Не пропустите 4 сезон на Wink.

Страна
Дания, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соммердаль»