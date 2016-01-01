София (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2016, София. Сезон 1. Серия 4
Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История средневековой Руси глазами Софии Палеолог, последней наследницы византийского престола, жены московского князя Ивана III и бабушки Ивана Грозного.…
Сериал София 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический
КачествоSD
Время53 мин / 00:53
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ААРежиссёр
Алексей
Андрианов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Надежда
Маркина
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- СНАктриса
София
Никитчук
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ИИАктёр
Илья
Ильиных
- Актёр
Николай
Козак
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- ЕССценарист
Екатерина
Сазонова
- ЕЖПродюсер
Екатерина
Жукова
- МУПродюсер
Мария
Ушакова
- АППродюсер
Александр
Плотников
- МГПродюсер
Марина
Гундорина
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- АВКомпозитор
Артем
Васильев