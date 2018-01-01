Wink
Сериалы
София
1-й сезон

София (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, София. Сезон 1 8 серий
Исторический, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История средневековой Руси глазами Софии Палеолог, последней наследницы византийского престола, жены московского князя Ивана III и бабушки Ивана Грозного.…

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «София»