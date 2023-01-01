София (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Московский князь Иоанн III по совету послов из Рима решает жениться на принцессе Зое из рода Палеологов, чтобы укрепить свои позиции на престоле. Так девушка оказывается в Москве в центре политических распрей.



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