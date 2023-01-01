София
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София (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, София 1 сезон
Исторические, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Московский князь Иоанн III по совету послов из Рима решает жениться на принцессе Зое из рода Палеологов, чтобы укрепить свои позиции на престоле. Так девушка оказывается в Москве в центре политических распрей.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «София»

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