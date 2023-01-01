София (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, София 1 сезон
Исторические, Драмы18+
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Сюжет
Московский князь Иоанн III по совету послов из Рима решает жениться на принцессе Зое из рода Палеологов, чтобы укрепить свои позиции на престоле. Так девушка оказывается в Москве в центре политических распрей.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Русские, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ААРежиссёр
Алексей
Андрианов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Надежда
Маркина
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- СНАктриса
София
Никитчук
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ИИАктёр
Илья
Ильиных
- Актёр
Николай
Козак
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- ЕССценарист
Екатерина
Сазонова
- ЕЖПродюсер
Екатерина
Жукова
- МУПродюсер
Мария
Ушакова
- АППродюсер
Александр
Плотников
- МГПродюсер
Марина
Гундорина
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- АВКомпозитор
Артем
Васильев