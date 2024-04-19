8.52019, Снежная Королева: Хранители Чудес. Сезон 1. Серия 38
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Снежная Королева: Хранители Чудес (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн
О сериале
Когда где-то случается беда, Хранители Чудес уже спешат туда! В своем секретном Штабе Айси, Герда, Кай и Лута преображаются в супергероев. Волшебные способности и смекалка помогают им справиться с любой задачей, а их крепкая дружба делает их по-настоящему непобедимыми! Чудеса непременно произойдут, когда на страже такая команда! Время не ждет! Хранители Чудес — вперед!
СтранаКитай, Россия
ЖанрМультсериалы
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АЗРежиссёр
Алексей
Замыслов
- АЦРежиссёр
Алексей
Цицилин
- АКРежиссёр
Андрей
Кореньков
- Актриса
Татьяна
Шитова
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ТМАктриса
Татьяна
Манетина
- ИСАктриса
Инга
Сметанина
- АЛАктёр
Александр
Лучинин
- АМАктёр
Александр
Матвеев
- АЗСценарист
Алексей
Замыслов
- ВНСценарист
Владимир
Николаев
- АКСценарист
Андрей
Кореньков
- АЦСценарист
Алексей
Цицилин
- ЮМПродюсер
Юрий
Москвин
- ВНПродюсер
Владимир
Николаев
- БДКомпозитор
Брэд
Джозеф Брик