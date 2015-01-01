Снайпер: Последний выстрел. Серия 4
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Снайпер: Последний выстрел (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.02015, Снайпер: Последний выстрел. Серия 4
Военный, Боевик12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.

Сериал Снайпер: Последний выстрел 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Боевик
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайпер: Последний выстрел»