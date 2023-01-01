Снайпер: Последний выстрел (сериал, 2015) смотреть онлайн
9.02015, Снайпер: Последний выстрел 1 сезон
Военные, Боевики12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.
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Информация
СтранаБеларусь
ЖанрыВоенные, Боевики, Мини-сериалы
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Арман
Геворгян
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- БРАктёр
Борис
Романов
- ЮКАктриса
Юлия
Кадушкевич
- ГСАктёр
Георгий
Сивохин
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- ПБПродюсер
Павел
Бондар
- ЮБПродюсер
Юрий
Базик
- ОКПродюсер
Олег
Коваленок
- ВШХудожник
Вадим
Шафранский
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ИПМонтажёр
Игорь
Пашкев�ич
- ОТМонтажёр
Ольга
Трухан
- ММОператор
Мко
Малхасян
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий
- РЛКомпозитор
Руслан
Лукьянов