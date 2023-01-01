Снайпер: Последний выстрел
Wink
Сериалы
Снайпер: Последний выстрел

Снайпер: Последний выстрел (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.02015, Снайпер: Последний выстрел 1 сезон
Военные, Боевики12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.

Все сезоны сериала Снайпер: Последний выстрел смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайпер: Последний выстрел»

Всё