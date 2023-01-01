Снайпер: Последний выстрел (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.



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