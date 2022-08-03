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Снайпер: Последний выстрел
1-й сезон

Снайпер: Последний выстрел (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.02015, Снайпер: Последний выстрел. Сезон 1 4 серии
Военный, Боевик12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.

Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Боевик

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайпер: Последний выстрел»