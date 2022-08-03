Снайпер: Последний выстрел (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Снайпер: Последний выстрел. Серия 1
Снайпер: Последний выстрел
1-й сезон
1-я серия

2015, Снайпер: Последний выстрел. Серия 1
Военный, Боевик

О сериале

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.

Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Боевик
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

