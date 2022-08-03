Смешарики. Сезон 2. Полеты во сне и наяву
Wink
Детям
Смешарики
10-й сезон
1-я серия
9.32004, Смешарики. Сезон 2. Полеты во сне и наяву
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 10 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»