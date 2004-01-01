Смешарики. Сезон 2. Большие гонки
Wink
Детям
Смешарики
10-й сезон
10-я серия
9.32004, Смешарики. Сезон 2. Большие гонки
Мультсериалы0+

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Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 10 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»