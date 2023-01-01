Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение увлекательных приключений круглых зверят, которые сталкиваются с разнообразными трудностями, но всегда находят выход благодаря сплоченной командной работе. Не пропустите анимационный сериал «Смешарики» — 2 сезон доступен в отличном качестве на Wink.



Во втором сезоне забавные животные преодолевают новые испытания в Ромашковой долине. Так Крош, Бараш и Ежик отправляются в горную экспедицию, но путь оказывается сложнее, чем они думали. Копатыч переедает меда, и ему требуется неотложная помощь. Пин отправляется на поиски сокровищ, а Нюша хочет стать звездой. Веселые персонажи не только развлекают, но и передают юным зрителям полезные знания и умения, которые пригодятся в реальной жизни.



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