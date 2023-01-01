Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 2 смотреть онлайн
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Смешарики
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Сезон 2 Серия 8
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Сезон 2 Серия 9
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Смешарики
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Продолжение увлекательных приключений круглых зверят, которые сталкиваются с разнообразными трудностями, но всегда находят выход благодаря сплоченной командной работе. Не пропустите анимационный сериал «Смешарики» — 2 сезон доступен в отличном качестве на Wink.
Во втором сезоне забавные животные преодолевают новые испытания в Ромашковой долине. Так Крош, Бараш и Ежик отправляются в горную экспедицию, но путь оказывается сложнее, чем они думали. Копатыч переедает меда, и ему требуется неотложная помощь. Пин отправляется на поиски сокровищ, а Нюша хочет стать звездой. Веселые персонажи не только развлекают, но и передают юным зрителям полезные знания и умения, которые пригодятся в реальной жизни.
Не упустите возможность открыть для себя что-то новое и получить позитивные эмоции вместе с нашим онлайн-кинотеатром. Скорее включайте «Смешарики» — смотреть мультфильм онлайн в хороше�м качестве можно уже сейчас на Wink!
Сериал Смешарики 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- ДСРежиссёр
Джангир
Сулейманов
- ОМРежиссёр
Олег
Мусин
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- Актёр
Сергей
Мардарь
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
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Владимир
Маслаков
- АЛАктёр
Алексей
Лебедев
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ГМСценарист
Гер�ман
Молчанов
- ИППродюсер
Илья
Попов
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Вячеслав
Маясов
- АППродюсер
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Елена
Фирсова
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель
- СККомпозитор
Сергей
Киселев