Смешарики: Азбука дружбы народов. Сезон 2. Серия 7
Wink
Детям
Смешарики: Азбука дружбы народов
2-й сезон
7-я серия
9.02022, Смешарики: Азбука дружбы народов. Сезон 2. Серия 7
Мультсериалы, Семейный0+
Любимые герои знакомят зрителей с традициями разных народов России
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Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Изучаем богатства и красоты России вместе со Смешариками! Вашему вниманию — образовательный проект, нацеленный на знакомство с культурой разных народов нашей страны. «Смешарики: Азбука дружбы народов» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.

Вместе со Смешариками юные зрители отправляются в самые разные места, чтобы побывать в каждом уголке нашей огромной страны. Все ради исследования традиций и обычаев разных народов, населяющих Россию. По пути Крош, Кар-Карыч, Бараш, Нюша, Лосяш и Ежик побывают в гостях у бурят, татар, марийцев, калмык, якутов, удмуртов и многих других.

Давайте знакомиться с многонациональной Россией вместе! Мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» 2022 года доступен в высоком качестве на стриминг-платформе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Азбука дружбы народов»