Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Изучаем богатства и красоты России вместе со Смешариками! Вашему вниманию — образовательный проект, нацеленный на знакомство с культурой разных народов нашей страны. «Смешарики: Азбука дружбы народов» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.



Вместе со Смешариками юные зрители отправляются в самые разные места, чтобы побывать в каждом уголке нашей огромной страны. Все ради исследования традиций и обычаев разных народов, населяющих Россию. По пути Крош, Кар-Карыч, Бараш, Нюша, Лосяш и Ежик побывают в гостях у бурят, татар, марийцев, калмык, якутов, удмуртов и многих других.



Давайте знакомиться с многонациональной Россией вместе! Мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» 2022 года доступен в высоком качестве на стриминг-платформе Wink.

