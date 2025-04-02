Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 1
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 2
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 3
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 4
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 5
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 6
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 7
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 8
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 9
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Смешарики: Азбука дружбы народов
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Изучаем богатства и красоты России вместе со Смешариками! Вашему вниманию — образовательный проект, нацеленный на знакомство с культурой разных народов нашей страны. «Смешарики: Азбука дружбы народов» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.
Вместе со Смешариками юные зрители отправляются в самые разные места, чтобы побывать в каждом уголке нашей огромной страны. Все ради исследования традиций и обычаев разных народов, населяющих Россию. По пути Крош, Кар-Карыч, Бараш, Нюша, Лосяш и Ежик побывают в гостях у бурят, татар, марийцев, калмык, якутов, удмуртов и многих других.
Давайте знакомиться с многонациональной Россией вместе! Мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» 2022 года доступен в высоком качестве на стриминг-платформе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрРазвивающие, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Штурмак
- СМРежиссёр
Светлана
Мардаголимова
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ОВСценарист
Ольга
Вербицкая
- МКСценарист
Мария
Корнилова
- АКСценарист
Алена
Кропачева
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ТППродюсер
Татьяна
Павлова
- АОПродюсер
Анастасия
Опенченко
- ТВХудожница
Татьяна
Водоскова
- ЕМХудожница
Елена
Мамаева
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда