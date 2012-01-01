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Смерть шпионам!
2-й сезон
1-я серия

Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2012, Смерть шпионам! Операция «Ударная волна». 1 серия
Военный18+

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О сериале

Май 1943 года, немцы намерены проникнуть в харьковский физико-технический институт с целью демонтажа и вывоза в Германию уранового котла. Советская контрразведка намерена помешать противнику, и решает использовать в своих целях Шубникова, в прошлом физика-ядерщика.

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Страна
Россия, Украина
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам!»